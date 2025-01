Bildrechte: picture alliance / imageBROKER | Sylvio Dittrich

Liveticker Bombe an Carolabrücke: Dresden steht "schwieriger Tag" bevor

Hauptinhalt

08. Januar 2025, 21:32 Uhr

Ein Baggerfahrer hat bei Abrissarbeiten an der Carolabrücke in Dresden eine Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden. Die Kampfmittelexperten wollen die am Fundort entschärfen. Ein großer Sperrkreis steht, von dem rund 10.000 Anwohner, Touristen und Berufstätige betroffen sind. MDR SACHSEN berichtet im Live-Ticker.