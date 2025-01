Doch die Profis beruhigen, auch für die Schifffahrt. Ohne direkten Kontakt drohe kein Sprengsatz zu explodieren, sagte der Leiter des Kampfmittelbeseitigungsdienstes André Mauermeister dem MDR. "Die Sprengkörper liegen in der Regel in der Erde. Was müsste passieren? Ein Schiff müsste auf Grund laufen und den Sprengkörper so stark deformieren, dass er auslöst."