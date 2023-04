10:33 Uhr | Sprengung für späten Vormittag geplant

Nach Angaben der Polizei soll die Bombe am späten Vormittag gesprengt werden. Bei Bauarbeiten an der Zwickauer Straße in Dresden wurde diese Bombe entdeckt. Bildrechte: Roland Halkasch

09:56 Uhr | Pflegeheime werden nicht evakuiert

Zwei betroffene Pflegeheime werden doch nicht evakuiert, sagte ein Polizeisprecher am Morgen. Man wolle den Bewohnern den Stress ersparen, sie werden sich in Betreuung der Polizei "luftschutzgemäß" verhalten. Das heiße zum Beispiel, dass sie sich etwa in dem Gebäudeteil aufhalten, der dem Fundort abgewandt ist und von den Fenstern wegbleiben.

09:43 Uhr | Rund 15.000 Menschen von Evakuierung betroffen

Bis 9 Uhr sollten Anwohner den Sperrbereich verlassen haben. Nach Feuerwehrangaben müssen rund 15.000 Menschen ihre Wohnungen verlassen. Laut Reporterangaben befinden sich noch immer viele Menschen im Sperrkreis. Die Polizei mache Lautsprecherdurchsagen und klingele an den Wohnhäusern.

Der Sperrkreis in Dresden betrifft die Stadtbezirke Plauen, Cotta und Altstadt. Bildrechte: Stadt Dresden

09:02 Uhr | Dampfloktreffen findet später statt

Der Fund der Bombe hat Auswirkung auf das Dampfloktreffen, das am Wochenende ganz in der Nähe auf dem Eisenbahngelände stattfinden soll. Laut Vereinschef Eckhard Strube von der Interessengemeinschaft Bw Dresden-Altstadt ist die Entschärfung der Bombe für den Sonnabendmorgen 10 Uhr geplant. "Wenn alles klappt, können wir um 12 Uhr unser Treffen beginnen." Besucherinnen und Besucher des Dampflokfestes werden von der Polizei gebeten, die Veranstaltung erst am Nachmittag beziehungsweise nach Abschluss der Entschärfung aufzusuchen.

08:15 Uhr | Umleitungen und Ersatzverkehr bei Bus und Bahn

Die Dresdner Verkehrsbetriebe wollen am Sonnabend ab 8 Uhr über nötige Umleitungen und Ersatzverkehr informieren. Durch den Sperrkreis führen normalerweise die Straßenbahnlinien 6, 7, 10 und 12 sowie unter anderem die Buslinien 61, 62 und 63.

Auch der Zugverkehr muss voraussichtlich während der Entschärfung unterbrochen werden. Möglicherweise wird nur noch die S-Bahn von Dresden Hauptbahnhof in Richtung Pirna störungsfrei laufen. Letzte erreichbare Bahnhöfe wären Dresden-Mitte und Dresden-Plauen sowie Dresden-Friedrichstadt.

07:00 Uhr | Bombenfund am Freitag