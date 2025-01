In Dresden ist am Dienstagmorgen erneut eine Bombe bei Baggerarbeiten an der Carolabrücke entdeckt worden. Die Polizei und das Rathaus bestätigten MDR SACHSEN, dass der Kampfmittelbeseitigungsdienst angefordert worden war. Die Fachleute gaben etwa zwei Stunden nach dem Fund Entwarnung. Die Bombe habe keinen Zünder und sei nicht gefährlich, sagte ein Polizeisprecher. Der Bereich um die Baustelle des Brückenabrisses war vorübergehend abgesperrt.