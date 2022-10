Auf einer Baustelle in Dresden-Friedrichstadt wurde offenbar eine Bombe gefunden.

In Dresden in der Nähe des Krankenhauses Friedrichstadt gibt es derzeit einen Polizeieinsatz. Offenbar wurde am Mittwochvormittag bei Bauarbeiten eine Bombe gefunden. Ein Polizeisprecher sagte MDR Sachsen, nach ersten Untersuchungen könnte es sich um eine Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg handeln. Der Kampfmittelbeseitigungsdienst sei informiert. Zu möglichen Evakuierungen konnte der Polizeisprecher noch keine Angaben machen.