Am Dienstagvormittag ist bei Bauarbeiten in der Wasserwerkstraße in Dresden-Hosterwitz ein verdächtiger Gegenstand entdeckt worden. Wie die Polizei mitteilte, sei der Fundort umgehend abgesichert und Spezialisten des Kampfmittelbeseitigungsdienstes hinzugezogen worden. Die Untersuchung habe ergeben, dass es sich bei dem Gegenstand um eine amerikanische Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg handelt, die bereits teilweise detoniert sei.