Dass die Erinnerung um Dresden noch heute umkämpft ist, zeigt die Zerstörung der Skulptur "Trauerndes Mädchen" auf dem Heidefriedhof. Erst Anfang Februar stießen Unbekannte die Bronzefigur von ihrem Podest und brachen ihr die Füße ab. Die Polizei schließt einen politischen Hintergrund nicht aus und ermittelt wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung.



In diesen Zusammenhang werde laut Polizei ein Bekennerschreiben der "Autonomen Aktionsgruppe Dresden Entnazifizieren" geprüft. Die Skulptur reihe sich ein in den "geschichtsrevisionistischen Gedenkdiskurs in Dresden“, heißt es dort. Die Deutschen hätten sich für den aktiv für die NS-Ideologie entschieden und seien damit Täter:innen. "Derartig irreführende Gedenkstätten" müssten deswegen weg. Oberbürgermeister Dirk Hilbert (FDP) erklärte: "Die Beschädigung oder Zerstörung von Gedenkorten ist nie politisch, sondern einfach nur Vandalismus. Egal ob aus dem links- oder rechtsradikalen Spektrum: Wer sich an solchen Aktionen beteiligt, verlässt den demokratischen und zivilgesellschaftlichen Diskurs um eine vielfältige Erinnerungskultur.“



Kulturbürgermeisterin Annekatrin Klepsch (Die Linke) erklärte: "Die Vermittlung von historischen Fakten und das Gedenken an die Opfer der NS-Diktatur ist auch in Dresden der Anspruch einer lebendigen und pluralistischen Erinnerungskultur." Dazu gehöre der Diskurs über Denkmäler. Mit der mutwilligen Zerstörung der Skulptur 'Tränenmeer' seien jedoch Tatsachen geschaffen, die der Notwendigkeit der inhaltlichen Auseinandersetzung nicht hilfreich seien.