In Dresden ist am Dienstag kurz vor 8 Uhr offenbar erneut eine Bombe bei Baggerarbeiten an der Carolabrücke entdeckt worden. Das bestätigten die Polizei und das Rathaus MDR SACHSEN. Der Kampfmittelbeseitigungsdienst sei angefordert worden, um den verdächtigen Gegenstand zu untersuchen. Der Bereich um die Baustelle des Brückenabrisses ist abgesperrt.