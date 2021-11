In Dresden ist eine Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden worden. Wie die Polizei MDR SACHSEN am Freitagabend mitteilte, entdeckten Bauarbeiter den Blindgänger auf einem Grundstück im Stadtteil Friedrichstadt. Es handele es sich um eine 250 Kilogramm schwere amerikanische Flieger-Bombe.



Den Angaben zufolge ist der Kampfmittelbeseitigungsdienst vor Ort, um die Bombe zu entschärfen. Zunächst werde noch geprüft, in welchem Umkreis Gebäude evakuiert werden müssen und wie viele Menschen betroffen sind. Die Dresdner Feuerwehr teilte, dass die Evakuierung noch am Abend beginnen solle. Wann mit der Entschärfung begonnen werden könne, sei noch unklar. Nach Informationen eines MDR-Reporters befindet sich der Fundort in einem Mischgebiet aus Wohnungen, Kleingärten und Gewerbeimmobilien.

Die Bombe war bei Bauarbeiten am Nachmittag entdeckt worden. Bildrechte: xcitepress