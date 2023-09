Auf der Washingtonstraße in Dresden ist am Donnerstag bei Bauarbeiten eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden worden. Das hat die Polizei auf Nachfrage bestätigt. Die 250-Kilo-Bombe liegt in der Nähe einer Tankstelle im Stadtteil Übigau im Erdreich. Derzeit werde die Entschärfung vor Ort vorbereitet, hieß es. Die anliegenden Straßen wurden gesperrt.