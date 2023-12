Nach dem Bootsunfall auf der Elbe in Dresden-Pieschen am Donnerstag ist die Suche nach dem vermissten Mann unterbrochen worden. Der 36-Jährige wurde per Hubschrauber und mit Booten gesucht. Nach Angaben einer Polizeisprecherin wurde die Suche nach ihm am Donnerstagabend eingestellt - sie solle aber am Freitag, wenn es hell werde, fortgesetzt werden.