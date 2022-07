Erst voriges Jahr hatte Bosch in Dresden eine große Halbleiterfabrik fertiggestellt, nun steht die Erweiterung an. Wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte, werden nächstes Jahr 250 Millionen Euro in die Ausweitung der Produktion von 300-Millimeter-Wafern investiert, aus denen Mikrochips gefertigt werden. Bosch begründet das mit der unvermindert wachsenden weltweiten Nachfrage nach Mikrochips, aber auch mit dem rasant gestiegenen Eigenbedarf in allen Geschäftsfeldern.