Beim Brand eines Autotransporters ist am Mittwochabend ein Sachschaden von rund 50.000 Euro entstanden. Wie ein Reporter unter Verweis auf die Einsatzkräfte berichtet, war der Sattelzug auf der A4 während der Fahrt in Brand geraten. Der Trucker steuerte demnach das Gespann an der Anschlussstelle Dresden-Neustadt von der Autobahn und stellte es an den Fahrbahnrand der Kötzschenbrodaer Straße am Rand ab. Er konnte sich unverletzt in Sicherheit bringen.