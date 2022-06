Löscharbeiten Feuerwehreinsatz nach Großbrand in Dresden beendet

Vier Tage war die Feuerwehr in Dresden damit beschäftigt, den Brand in einem Industrie- und Veranstaltungsgebäude im Dresdner Norden zu löschen. Seit Dienstagnachmittag ist der Einsatz beendet. Derzeit laufen Abrissarbeiten. Was das Feuer alles zerstört hat ist weiter unklar.