In einem Mehrfamilienhaus auf der Budapester Straße in Dresden ist in der Nacht zum Freitag ein Feuer ausgebrochen. Laut Polizei geriet ein Verteilerkasten im Keller des Hochhauses in Brand. Als die Feuerwehr eintraf, hätten sich bereits viele Bewohnerinnen und Bewohner in Sicherheit gebracht und vor dem Haus gestanden.