Im Dresdner Stadtteil Prohlis ist am Montagnachmittag eine Wohnung in der sechsten Etage eines Plattenbaus in Brand geraten. Das Feuer hatte sich rasch auf die Nachbarwohnung sowie das Dach des Gebäudes ausgebreitet, wie die Feuerwehr mitteilte. Die Mieterinnen und Mieter hätten sich aber rechtzeitig in Sicherheit bringen können.