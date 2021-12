Bei einem Wohnungsbrand in der Fritz-Busch-Straße in Dresden sind in der Nacht zum Montag zwei Menschen verletzt worden. Die Feuerwehr teilte mit, als die Einsatzkräfte eintrafen, habe die Wohnung im dritten Geschoss eines sechsetagigen Plattenbaus gebrannt. Fenster waren geborsten und die Glasscherben lagen in weitem Umkreis auf der Straße verteilt. Der Mieter der Wohnung wurde ebenso wie eine weitere Hausbewohnerin dem Rettungsdienst übergeben. Beide Menschen mussten mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in eine Klinik gebracht werden.