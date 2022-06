Nach dem Großbrand auf einem Industrie- und Veranstaltungsgelände in Dresden hat die Feuerwehr auch am Montag noch Glutnester bekämpft. Die Einsatzkräfte seien auf dem Areal weiter vorangekommen. Es gebe aber noch immer einsturzgefährdete Bereiche, die sie nicht betreten könnten, sagte Feuerwehr-Sprecher Michael Klahre. Es würden Trümmer beseitigt, unter denen das Feuer wieder kurz aufflamme. Die Feuerwehr habe immer noch keine gesicherten Erkenntnisse, wo auf dem Areal der Brand ausgebrochen sein könnte.



Besonders stark betroffen war die Abfallsortierung einer Entsorgungsfirma, aber auch der Club "Sektor Evolution" wurde in Mitleidenschaft gezogen sowie Probenräume von Bands. Verletzte gab es bei dem Großbrand nicht.