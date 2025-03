Die Dresdner Feuerwehr ist seit Donnerstagfrüh in Niedersedlitz im Einsatz. Dort war gegen 4 Uhr ein Feuer in einem Gebäude an der Bismarckstraße ausgebrochen, wie ein Polizeisprecher MDR SACHSEN bestätigte. Laut Feuerwehr soll der Einsatz bis zum Nachmittag dauern.



Zunächst war von einem Werkstattgebäude ausgegangen worden. Später korrigierte die Feuerwehr erste Angaben der Polizei und spricht von einem "mutmaßlichen Wohngebäude, das sich in unmittelbarer Nähe zu einem Kfz-Handel befindet".