Am späten Vormittag ist ein Feuer in der elften Etage eines Hochhauses in der Bundschuhstraße ausgebrochen. Wie die Feuerwehr Dresden berichtet, ist man mit einem Großaufgebot vor Ort. Derzeit seien mindestens drei Personen verletzt, von denen zwei reanimiert werden mussten. Aufgrund der Löscharbeiten sind das Käthe-Kollwitz-Ufer sowie die Bundschuhstraße aktuell voll gesperrt. Zur Brandursache gibt es noch keine Informationen.