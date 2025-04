Zweimal hat die Feuerwehr am Donnerstag in Dresden einen Brand gelöscht. Zu Schaden kam laut Feuerwehr niemand. Wie die Feuerwehr mitteilte, brannte am frühen Donnerstagabend im Stadtteil Mickten die Küche einer Wohnung in der ersten Etage eines Mehrfamilienhauses. Da niemand zuhause war, wurde die geschlossene Wohnungstür gewaltsam geöffnet. Zwei Brandbekämpfungstrupps löschten den Brand und lüfteten die Wohnung.