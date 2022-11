Verdacht auf Brandstiftung Polizei ermittelt nach drei Fahrzeugbränden in Dresden

Drei Autos haben am Sonntagmorgen in Dresden gebrannt. Gegen 7 Uhr sei der Notruf eingegangen, heißt es aus der Polizeidirektion Dresden. Der Brandort war an der Erfurter Straße in der Nähe des Neustädter Bahnhofs.

Die Feuerwehr musste zum Löschen eines brennenden Autos am Sonntagmorgen in Dresden ausrücken. Bildrechte: MDR/Roland Halkasch