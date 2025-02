Am späten Samstagvormittag ist ein Feuer in der 11. Etage eines Hochhauses in der Bundschuhstraße ausgebrochen. Wie die Feuerwehr Dresden berichtet, ist sie mit einem Großaufgebot im Einsatz und konnte das Feuer am Nachmittag löschen. Drei Menschen wurden bei dem Brand verletzt und ins Krankenhaus eingeliefert. Eine der Personen starb kurz darauf an ihren schweren Verletzungen. Ein weiteres Brandopfer starb am Einsatzort an den Brandfolgen.