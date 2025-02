Nach einem Brand in einem Hochhaus in Dresden sind zwei Rentner im Alter von 87 Jahren "an ihren schweren Verletzungen im Krankenhaus gestorben - trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen", teilte die Feuerwehr Dresden mit. Demnach war am Samstag kurz vor 12 Uhr ein Feuer in der 11. Etage des Hochhauses in der Bundschuhstraße ausgebrochen.