In Dresdner Stadtteil Großzschachwitz ist in einem Entsorgungsunternehmen am frühen Freitagmorgen ein Brand ausgebrochen. Die Feuerwehr ist seit 5.30 Uhr "Am Lugaer Graben" im Einsatz. Wie ein Feuerwehrsprecher MDR SACHSEN sagte, steht eine Halle der Recyclingfirma im Vollbrand. Der Brandgeruch ist am Morgen im gesamten Stadtgebiet wahrnehmbar, auch in kilometerweit entfernten Stadtteilen. Der Feuerwehr zufolge begünstigt die Wetterlage die Ausbreitung des Geruchs.