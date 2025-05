Die Feuerwehr Dresden hat den Großbrand in einem Wertstoffhof im Stadtteil Großzschachwitz gelöscht. Die Feuerwehrleute hatten den Brand am Freitagabend komplett bekämpft, wie Feuerwehrsprecher Michael Klahre MDR SACHSEN auf Anfrage sagte. Demnach war eine Brandwache bis in die späteren Abendstunden am Eiinsatzort und löschte wenige verbliebene Glutnester. Kurz nach 22 Uhr sei der Einsatz beendet gewesen.