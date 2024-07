Bei einem Brand in einem mehrstöckigen Wohnhaus in der Dresdner Neustadt sind fünf Bewohner verletzt worden. Wie die Feuerwehr mitteilte, mussten sie wegen Rauchgasvergiftungen ins Krankenhaus gebracht werden. Das Feuer war den Angaben zufolge am Montagnachmittag auf der Erdgeschossebene des Treppenaufgangs ausgebrochen. Die Ursache war zunächst unklar. Laut Feuerwehr breitete sich sehr schnell schwarzer Rauch bis in die oberen Etagen aus.