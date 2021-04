In der Nähe des Haltepunktes Cossebaude hat es am Freitagabend gebrannt. Wie die Polizei MDR SACHSEN mitteilte, werde jetzt wegen Brandstiftung ermittelt. Neben einer Lagerhalle waren zwei Container, ein Kleintransporter, ein Imbisswagen und verschiedene Regale in Flammen aufgegangen. Das teilte die Dresdner Feuerwehr mit. Verletzt wurde niemand. Als die ersten Einsatzkräfte eintrafen, brannte es kräftig und die Flammen drohten auf ein Lagergebäude überzugreifen. Zahlreiche Feuerwehrleute konnten das aber verhindern.