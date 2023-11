Nach einem Brand in einer Wohnung in Dresden-Blasewitz befindet sich eine 19 Jahre alte Verdächtige in die Untersuchungshaft. Wie die Polizei mitteilte, gehen die Beamten und die Staatsanwaltschaft Dresden derzeit von versuchtem Mord aus. Die festgenommene 19-Jährige war am Freitag einem Haftrichter vorgeführt worden, der einen Haftbefehl erließ.