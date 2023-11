Gegen 8:45 Uhr kam es am Donnerstagmorgen zu einem Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus auf der Gabelsbergerstraße. Ein 25-jähriger Mann konnte sich den Behördenangaben zufolge aus der Wohnung über den Balkon retten. Er wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Des Weiteren verletzte sich eine weitere Person aus der umliegenden Nachbarschaft. Die Feuerwehr konnte den Brand mittlerweile löschen.