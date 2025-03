Der Signalton eines Rauchmelders hat in Dresden dafür gesorgt, dass die Feuerwehr einen Brand in einem Mehrfamilienhaus im Stadtteil Neustadt frühzeitig bekämpfen konnte. Wie die Feuerwehr Dresden mitteilte, hatten Nachbarn das Geräusch am Samstagabend aus einer Dachgeschosswohnung wahrgenommen und Brandgeruch festgestellt. Sie riefen die Feuerwehr. Das Feuer war im Badezimmer ausgebrochen.