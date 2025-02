In der zweiten Nacht in Folge ist in der Dresdner Neustadt ein Elektroauto der Firma Tesla in Flammen aufgegangen. Wie die Feuerwehr mitteilte, stand der vordere Teil des Autos in der Nacht zum Sonntag innerhalb weniger Minuten in Vollbrand. Das Feuer griff auf einen davor parkenden Pkw in der Eberswalder Straße über.