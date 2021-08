Ein Brand in einer Umspannstation in der Nähe des Dresdner Hauptbahnhofs hat am Dienstagmittag die Stromversorgung in der Innenstadt gestört. Über eine Stunde waren insgesamt rund 3.000 Verbraucher ohne Strom, wie eine Sprecherin der SachsenEnergie GmbH sagte. Betroffen waren demnach neben Bahnhof und City Center auch Geschäfte, Firmenbüros, Haushalte oder Ampelanlagen. "Um 13 Uhr war alles behoben", so die Sprecherin.