Feuerwehrleute haben bei einem Wohnungsbrand in Dresden-Cossebaude einen Toten entdeckt. Wie ein Feuerwehrsprecher sagte, hatten Nachbarn am Morgen Brandgeruch in dem Mehrfamilienhaus festgestellt und die Rettungskräfte alarmiert.

Bildrechte: picture alliance/dpa | Marijan Murat