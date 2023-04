In Dresden ist die Feuerwehr am Dienstagmorgen im Großeinsatz gewesen. Wie ein Polizeisprecher MDR SACHSEN sagte, stieg zunächst kurz nach 4 Uhr Rauch aus dem Keller eines Mietshauses an der Leipziger Straße auf. Zwölf Bewohner mussten ihre Wohnungen verlassen - anfangs war von 20 Menschen die Rede, zwischenzeitlich auch einmal von nur zehn Betroffenen. Ein sechs Jahre altes Mädchen wurde mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht.