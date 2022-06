Dachstuhlbrand Brandgeruch in Dresden nicht nur vom Feuer am Weißen Hirsch

Der Dachstuhl eines Seniorenheims in Dresden hat am Sonntag Feuer gefangen. 16 Menschen wurden nach Angaben der Polizei in Sicherheit gebracht. Doch in Dresden roch es noch spät am Abend nach Feuer. Dieser Brandgeruch hatte jedoch nichts mit dem Feuer am Weißen Hirschen zu tun, sondern mit einem Feuer in Brandenburg.