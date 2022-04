Das Brandschutzerziehungszentrum in Dresden startet nach zwei Jahren Coronapause mit neuen Highlights wieder durch. Ein Smartboard für die digitale Interaktion mit den Kindern wurde beschafft und eine Steinzeithöhle eingerichtet, in der Kindern in einer realitätsnahen Atmosphäre die Entstehung des Feuers, der Nutzen und die Gefahren anschaulich und altersgerecht vermittelt werden können.