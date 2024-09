Die Dresdner Feuerwehr ist am Samstagabend innerhalb weniger Stunden neun Mal wegen Bränden in der Südvorstadt alarmiert worden. Den Angaben zufolge waren zunächst mehrere Müllcontainer in einer Feuerwehrzufahrt in Flammen aufgegangen. Bis kurz vor Mitternacht folgten dann sechs weitere Müllcontainerbrände in dem Stadtteil - einige davon im Umfeld der Technischen Universität Dresden.