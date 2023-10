Nach einer Brandstiftung in einer Moschee in Dresden strebt die Staatsanwaltschaft die Unterbringung des Beschuldigten in einem psychiatrischen Krankenhaus an. Dem 35-Jährigen werden versuchte schwere Brandstiftung und versuchte gefährliche Körperverletzung vorgeworfen, wie die Behörde am Donnerstag mitteilte. Über die Eröffnung des Verfahrens muss das Landgericht Dresden entscheiden.

Die Fatih Camii Moschee in Dresden-Cotta ist im Mai diesen Jahres wiederholt Ziel eines Brandanschlags geworden. Bildrechte: dpa