Ein Mann aus dem Iran hat nach mehreren Brandstiftungen ein Geständnis abgelegt. Zum Prozessauftakt am Mittwoch am Dresdner Landgericht verlas sein Anwalt eine Erklärung. Darin gab er vier von fünf Tatvorwürfen zu. Danach habe der Angeklagte mit den Taten seinen Protest ausdrücken wollen. Der Iraner hatte in drei Dresdner Moscheen Feuer gelegt, unter anderem auch in der Moschee in Dresden-Cotta. Der 35-Jährige gab außerdem zu, die Synagoge beschmiert zu haben.