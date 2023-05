Bei der BRN handle es sich um ein nicht kommerzielles Fest der Anwohner. "Eine Haftpflichtversicherung der Veranstalter ist damit illusorisch. - Aber Jan hat eine", heißt es im Konzept zur geforderten Haftung. In Sachen Brandschutz wird "Die gar traurige Geschichte mit dem Feuerzeug" aus dem Struwwelpeter von Heinrich Hoffmann bemüht, aber mit eigenen Gedichtzeilen. Beim Sicherheitskonzept ist Douglas Adams' "Don't panic" aus seinem Buch "Per Anhalter durch die Galaxis" die Devise und der Rat "Bei Bedarf um Hilfe bitten".

Der ganze Konflikt um die BRN lasse sich letztlich auf die Frage reduzieren, wem die Stadt gehöre, meint Aschenbach. "Wir sagen, denen, die in ihr wohnen." Wenn nun tatsächlich Anwohner selbstverantwortlich eine BRN veranstalten würden, egal was die Verwaltung meint, so könnte man das als einen kleinen anarchistischen Putsch verstehen. "Und ein bisschen eigenverantwortliche Machtübernahme - und sei sie auch nur für ein Wochenende - fürs eigene Leben, wär' doch mal was", so das Partei-Mitglied.