Brückenneubau Stadtverkehr eingeschränkt: Neubau der Prießnitz-Brücke in Dresden gestartet

Auch zehn Jahre danach sind die Spuren des Hochwassers von 2013 an manchen Stellen in Dresden sichtbar. Für die stark reparaturbedürftige Prießnitz-Brücke in der Dresdner Neustadt wie auch einen Teil der Bautzner Straße startet nun die Verjüngungskur. Für Anwohner und Reisende ist Geduld gefragt, denn die Bauarbeiten sollen sich über mehrere Jahre hinziehen.