Nora Goldenbogen kann sich genau an diesen Tag erinnern. Den Tag, an dem ein 28-jähriger Rechtsextremist in Halle so viele Juden wie möglich töten wollte, ausgerechnet am Tag des Versöhnungsfestes Jom Kippur, den höchsten jüdischen Feiertag. "In einer Pause des Festrituals in Dresden ging ich nach Hause, um mich zu erholen", erklärte die Präsidentin des Landesverbandes Sachsen der jüdischen Gemeinden am Sonntag zur Auftaktveranstaltung des neu gegründeten Antisemitismus-Bündnisses. "Dort ereilten mich die Nachrichten."