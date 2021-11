Tolle Villen, aber das Miteinander fehlt

So ähnlich war das auch bei Sabine B. Sie zog 2014 mit ihrer Familie nach Radebeul. Die vierköpfige Familie wollte damals dem Berliner Großstadttrubel entkommen. "Erwartungen hatte ich zwar keine", erzählt sie MDR SACHSEN. "Wir wollten nur schön wohnen und beruflich bedingt nah an der Autobahn sein." Dabei habe sie zuerst Moritzburg im Blick gehabt. Doch dort sei sie nicht fündig geworden. So wurde es Radebeul. Bereut habe sie es nie. "Ich finde die Stadtgestaltung schön mit den Villen und Vorgärten. Das hat allerdings auch wieder den Nachteil, dass jeder sein eigenes Ding macht. Mir fehlt ein bisschen das Miteinander der Einwohner."

Angebote für größere Kinder und Jugendliche fehlen

34 Spielplätze gibt es in Radebeul. Problem: Viele junge Familien kennen sie nicht. Bildrechte: MDR/Diana Köhler Bei der Frage, ob sich ihre Erwartungen erfüllt haben, antwortete die Mehrheit mit "Ja". Positiv bewertet wurden vor allem das Angebot an Kita-Plätzen, die kulturellen Möglichkeiten und die Wanderwege. Abzüge gab es für die hohe Verkehrsbelastung in der Stadt und die Angebote für Jugendliche.



Was bei der Befragung auch deutlich wurde: Bei der Kommunikation ist noch Luft nach oben. Dass viele Befragte angaben, keine Spielplätze zu kennen, hat die Stadtverwaltung angesichts von 34 Spielplätzen dann doch überrascht. Genauso wie die Tatsache, dass vielen Zugezogenen städtische Angebote wie Bibliothek, Stadtgalerie oder Sternwarte völlig unbekannt waren.



Dass es fast drei Dutzend Spielplätze in Radebeul gibt, hat dann auch Sabine B. überrascht: "Echt, 34? Wo sind die denn alle?" Bei den Freizeitangeboten für ältere Kinder könnte auf jeden Fall noch was passieren, findet sie. Unlängst im Ostsee-Urlaub habe ihre Tochter mit Begeisterung einen Trimm-dich-Pfad entdeckt und gemeint: "So etwas müssten wir in Radebeul auch haben." Das sieht Sabine B. auch so. "Das ist ja auch ein Treffpunkt, wo Menschen zusammenkommen."

OB Bert Wendsche Bildrechte: Große Kreisstadt Radebeul OB Wendsche und sein Kommunikationsteam haben sich anhand der Angaben aus den Fragebögen Notizen in ihr Hausaufgabenheft gemacht. Fußwege, Radwege, Kinder- und Jugendangebote, Kommunikation - da kam einiges zusammen. Bei der Überlegung, wie die Informationen zu den Menschen kommen, setzen sie insbesondere auf die neue Radebeuler Bürger-App, die beispielsweise auch einen Spielplatzfinder hat. Die App soll weiter verbessert werden und mehr Nähe zur Bürgerschaft bringen. Doch auch die Schulen und Kitas sollen als Kommunikator stärker einbezogen werden.

Keine freien Flächen - Radebeul baut nach oben

Bei einer der drängendsten Fragen dieser Zeit – (bezahlbaren) Wohnraum – sieht der Radebeuler Oberbürgermeister für seine Stadt kaum noch Spielraum. Im Prinzip gebe es in der Stadt kein Bauland mehr, für Eigenheime schon gar nicht, sagt er. Auf den wenigen freien Flächen, die noch bebaut werden können, entstehen Mehrgeschosser. Er sei froh, dass immerhin 30 Prozent des Wohnraums in Radebeul von gemeinwohlorientierten Genossenschaften vermietet werden, so Wendsche. "Eine soziale Ausgewogenheit ist nur im Bestand möglich", betont er mit Blick auf steigende Mieten in den Ballungszentren. Dieses Wohngebiet ist eines der letzten, das in Radebeul gebaut wird. Dann gibt es schlichtweg kein Bauland mehr. Bildrechte: MDR/Diana Köhler