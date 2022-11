Die Wahl neuer Fachbürgermeister in Dresden ist auch im vierten Anlauf gescheitert. Die Stadträte konnten sich am Donnerstagabend trotz stundenlanger Diskussion nicht auf ein Verfahren einigen. Oberbürgermeister Dirk Hilbert (FDP) will nun die Landesdirektion einschalten - die Rechtsaufsicht für die Stadt Dresden.