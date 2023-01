Was ist der Bundesfreiwilligendienst? Der Bundesfreiwilligendienst bietet Frauen und Männern jeden Alters seit 2011 an, sich außerhalb von Beruf und Schule im sozialen, ökologischen und kulturellen Bereich zu engagieren. Weitere Tätigkeitsbereiche sind der Sport sowie der Zivil- und Katastrophenschutz. In der Regel dauert der Dienst zwölf Monate. Ehrenamtliche erhalten ein monatliches Taschengeld von maximal 438 Euro.

Vereinzelt seien internationale Freiwillige durch das "Incoming-Programm" gekommen, das ein soziales Bildungs- und Orientierungsjahr in Deutschland ermöglicht, erklärt Zeißig. So unterstützte bis vergangenes Jahr eine Ukrainerin das Kita-Team. Sie habe den Kita-Alltag durch frühmusikalische Erziehung bereichert: "Das war ein wertvoller Schatz. Sie hat in den Morgenkreisen mit den Kindern Musik gemacht." Diese Hilfe und die Ideen durch Bundesfreiwillige fehlten aktuell, sagt Zeißig. Doch Unterstützung sei in Aussicht: Im März soll über das "Incoming-Programm" eine ehrenamtliche Helferin aus Kenia in die Kindertagesstätte "Kleiner Globus" kommen.