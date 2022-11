Die Bundesgartenschau 2033 findet möglicherweise in Dresden statt. Wie die Stadt mitteilte, solle eine Bewerbung als Ersatzausrichter geprüft werden. Dazu soll der Stadtrat zeitnah über die Erstellung einer Machbarkeitsstudie entscheiden, sagte Dresdens Oberbürgermeister Dirk Hilbert am Freitag. Eine entsprechende Vorlage gehe an die Gremien. Zunächst hatte die "Sächsische Zeitung" über die Pläne berichtet.