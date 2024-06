Doch die Spiritusflasche aus DDR-Zeiten habe ihr Geheimnis nicht ohne weiteres offenbaren wollen. Um an den Brief zu gelangen, mussten die Finder die Glasflasche mit Schnappverschluss zerstören. Dann lag der DIN-A5 große Zettel mit Kinderhandschrift vor ihnen. Demnach hatten drei Jungs im Juli vor 57 Jahren eine Woche lang Urlaub auf dem Zeltplatz gemacht. Dieter, Klaus und Barnabas hinterließen auch ihre Adressen in verschiedenen Dresdner Stadtteilen.