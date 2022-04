Für die Herstellung in Ebersbach haben die Gründer von Demecan laut eigenen Angaben 20 Millionen Euro investiert: 30 Prozent davon kamen aus Fördertöpfen, den Rest haben Investoren beigesteuert. Mehr als 50 Arbeitsplätze sind schon entstanden und das Unternehmen sucht weitere Fachkräfte. Den perfekten Produktionsstandort hätten sie mit einem ehemaligen Schlachthofgelände im Landkreis Meißen gefunden. Ein Vorteil des 100.000 Quadratmeter großen Geländes in Ebersbach: Man könne jederzeit erweitern. Dr. von der Groeben geht davon aus, dass der Bedarf an deutschem Cannabis steigen wird: "Ärzte und Apotheker verlieren ihre Berührungsängste. Das etabliert sich als Therapieform."

Cannabispräparate sind vielfältig, es gibt Mundspray, Kapseln, Tropfen oder Öl auf Rezept. Der Anbau von Cannabis in pharmazeutischer Qualität wird streng kontrolliert. Von Blüte zu Blüte und von Ernte zu Ernte muss der Gehalt an Cannabinoiden, etwa der Substanz THC, immer gleich sein, damit Patienten nicht versehentlich zu viel oder zu wenig einnähmen. Die Herausforderung sei, die Pflanzen so anzubauen, dass sie immer die gleichen Bedingungen haben, betont das Unternehmen Demecan. Der Anbau habe nichts zu tun mit einem normalen Cannabisfeld. Die Pflanzen werden in einer Halle aufgezogen, in so genannten Blütenräumen.