Teilen als Alternative Unterschiedliche Konzepte für Carsharing in Dresden und Leipzig

Bildrechte: MDR / Isabel Theis

Carsharing in Sachsen wird in den Städten Dresden und Leipzig sehr verschieden umgesetzt: Während in Dresden die Sharing-Autos keine Parklizenz für Wohngegenden erhalten, wird das Sharing-Angebot in Leipzig in den Nahverkehr integriert.